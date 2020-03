Repubblica – Assemblea di Lega in far west: “I dirigenti litigano, Dal Pino minaccia 3 volte le dimissioni”

C’era persino, soprattutto tra le piccole, chi rifletteva sulla possibilità di sospendere anzitempo il campionato. Non tanto come misura a scopo precauzionale, bensì per garantirsi solamente un altro anno di permanenza in Serie A. In questo marasma, si legge che il presidente della Lega Dal Pino ha minacciato per ben tre volte di dimettersi in quell’istante. Calmato dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, i due nel pomeriggio si sono recati in FIGC, dove il presidente Gabriele Gravina ha disposto per un mese la chiusura di tutti gli stadi di Serie A, dopo aver ricevuto il nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte.