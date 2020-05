Repubblica – Calcio in crisi: le previsioni sulle possibili perdite dei top club. Inter al 14esimo posto

Inevitabilmente i grandi club europei andranno incontro ad una dura crisi economica nei prossimi mesi, a causa degli effetti del coronavirus sui loro bilanci. Come riportato questa mattina dal quotidiano la Repubblica grazie alla simulazione dell’economista francese Marion Labouré (analista della Deutsche Bank e docente ad Harvard), sono state infatti calcolate le previsioni sulle possibili perdite economiche per i club più importanti a livello di fatturato in Europa, stilando una classifica sui rischi.

Il primato spetta al Barcellona, club che rischia di perdere dai 260 ai 450 milioni di euro. Seguono Real Madrid (da 230 a 400), Manchester United (da 215 a 360) e Bayern Monaco (da 200 a 345). La prima italiana nella classifica europea è la Juventus al decimo posto con una stima che va da 140 a 215 milioni di potenziali perdite. Segue l’Inter al 14esimo posto – seconda tra le italiane – che rischia una perdita variabile tra 110 e 179 milioni di euro. Infine Roma (da 70 a 90) al sedicesimo posto e Napoli (da 60 a 70) che chiude al ventesimo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!