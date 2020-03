Repubblica – Coronavirus, i bianconeri in coro: “Una follia giocare Juventus-Inter”

Juventus in quarantena: 121 tra calciatori ed addetti ai lavori in isolamento, con i calciatori lontani dalle famiglie e gli stranieri che attendono di sapere quando e come potranno tornare a casa. La positività di Rugani al Coronavirus ha innescato un domino di restrizioni che coinvolge tutto il mondo bianconero, in campo solo pochi giorni fa nella super sfida dello Stadium contro l’Inter.

A questo proposito è La Repubblica a riportare l’umore dei calciatori bianconeri: una follia la gara giocata contro i nerazzurri. Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi domenica aveva raccolto le stesse risposte dai suoi ex colleghi: non si deve giocare. Il mondo del calcio però ha scelto di andare avanti, incurante dell’emergenza e forse convinta di un’immunità smentita da Rugani e Gabbiadini, con tutte le conseguenze del caso. Ora i bianconeri si compattano e provano a ripartire insieme, fianco a fianco, cancellando la parentesi di follia che ha toccato da vicino anche l’Inter, in campo nonostante l’allarme.

