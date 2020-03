Repubblica – Coronavirus, positivo Rugani: anche l’Inter in isolamento

Primo contagio per Coronavirus in Serie A. Si tratta di Daniele Rugani, difensore della Juventus. A riportarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato sul proprio sito. “Il calciatore Daniele Rugani – scrive la Juventus – è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Oltre a ciò, Repubblica.it riporta una notizia importantissima relativa all’Inter: secondo l’edizione online del quotidiano infatti anche tutti i calciatori interisti verranno messi in isolamento perché a contatto con i bianconeri nel match dello Stadium vinto dalla Juventus. Momenti caldissimi in Serie A e tra le fila della Beneamata.

