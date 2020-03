Repubblica – Coronavirus, Serie A a giugno e a porte chiuse: anche Lotito si rassegna

Repubblica l’ha definito come “il club più smanioso di ricominciare il campionato” in modo da poterlo portare a termine. Ma, alla fine, anche la Lazio si è decisa: ripresa degli allenamenti rinviata a data da destinarsi. Una resa quella del presidente Lotito raccontata dal quotidiano: i biancocelesti speravano di ripartire questa mattina ma, invece, l’emergenza ha costretto Immobile e compagni a ritardare il ritorno in campo. La Premier League sta ragionando su una possibile ripresa fissata per il 1 giugno ed anche la Serie A sembra convincersi all’idea di dover fare i conti con un principio di normalità che va oltre il mese di maggio e che non comprende, almeno per questa stagione, la presenza dei tifosi.

Secondo Repubblica, i calciatori dovranno sottoporsi ad un nuovo ciclo di visite di idoneità anche se, come ricordato dal quotidiano, i danni del Coronavirus restano in parte ignoti. Nuove positività, secondo i medici, potrebbero nascere anche alla ripresa delle attività e potrebbero causare nuove quarantene di squadra. I presidenti affermano che non si ripartirà in tempi brevi e Tommasi, presidente dell’AIC, potrebbe lanciare una nuova ipotesi: una classifica con gli handicap dell’attuale. Nel dettaglio, il Benevento inizierebbe la nuova Serie B mantenendo i 22 punti di vantaggio accumulati in questi mesi sul terzo posto. Ma si tratta di un’ipotesi che, al momento, non trova nessun riscontro.

