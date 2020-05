Repubblica – Giorno decisivo per la Serie A: c’è l’incontro con Spadafora. Ecco i dubbi ed i nodi da sciogliere

E’ il giorno. I vertici del calcio italiano ed il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si incontreranno nelle prossime ore per decidere il futuro della Serie A. Si attende infatti – come riporta La Repubblica – la data in cui il nostro campionato potrà tornare in campo: i dubbi sono tra il 13 ed il 20 giugno e, soprattutto, quali squadre mandare in campo. Coppa Italia? Recuperi?

Il Ministro spinge per la Coppa nazionale in chiaro – quindi i ritorni di Napoli-Inter e Juventus-Milan – mentre la FIGC per i recuperi della 25^ giornata, e dunque riprendere con Inter-Sampdoria. I dubbi di Spadafora dopo il caso sospetto di Covid al Bologna aumentano e la sua scelta ricadrebbe sul 20 giorni: viste però le tante giornate da disputare, il rischio è accavallarsi con le Coppe europee. Sarà una conference call decisiva: c’è in ballo il futuro della Serie A.

