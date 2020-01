Repubblica – Il Milan insiste per Politano: in settimana incontro tra i dirigenti. Altri due nomi sul piatto

L’utilizzo nel finale di Inter-Atalanta non inganni: Matteo Politano non rientra più nel progetto dei nerazzurri ed il suo ingresso (negativo) lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Da pedina fondamentale con Luciano Spalletti, ad ultima alternativa con Antonio Conte. Colpa sicuramente del cambio modulo, con le due punti che sicuramente non favoriscono le sue caratteristiche. Ma colpa anche di un atteggiamento – dal primo giorno – diverso da quello della scorsa stagione.

Politano è dunque sul mercato e – come riporta La Repubblica – il Milan insiste per portare il giocatore sull’altra sponda del Naviglio. L’Inter ha chiesto Kessie in cambio ma Pioli difficilmente vorrà privarsene. In settimana secondo il quotidiano ci sarà un incontro importante per definire l’eventuale affare ma non solo: sul piatto ci sono anche i nomi di Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!