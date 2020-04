Repubblica – Incertezza sui diritti tv: ecco le strategie di Sky e Dazn

In un momento d’incertezza e turbamento simile, la certezza sembra essere una sola: il calcio giocato è fermo, con le principali emittenti televisive che cercano soluzioni alternative per intrattenere i propri abbonati. È il caso di Sky e Dazn, che attendono sviluppi dall’emergenza sanitaria e dagli organi calcistici riguardo alla ripresa delle attività: in caso di ripartenza, infatti, bisognerebbe versare centinaia di milioni di euro per la rata di maggio legata ai diritti televisivi.

In attesa di novità sul pagamento (130 milioni per Sky, 32 milioni per Dazn), i due giganti del broadcasting sportivo italiano stanno sviluppando strategie per intrattenere i propri abbonati; come riportato da Republlica, Dazn trasmette partite storiche con telecronache aggiornate, mentre Sky opta per vari speciali ed approfondimenti, come programmi specifici su stelle del calibro di Alex Del Piero e Francesco Totti.

Il tempo scorre, la situazione non migliora: per quanto Sky e Dazn dovranno adattarsi allo stop del calcio giocato?

