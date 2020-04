Repubblica.it – Spunta la suggestione Coppa Italia per la ripartenza: subito in campo per le semifinali

Una vera e propria tentazione che sembra raccogliere il favore di tutte le parti coinvolte. Secondo quanto riportato infatti da Repubblica.it, il calcio italiano starebbe pensando di ripartire dalla Coppa Italia. La scelta, nata dalla riunione del Consiglio tecnico, abbraccia infatti diverse motivazioni che sembrano raccogliere, fin qui, pareri positivi.

L’idea sarebbe quella di giocare Juventus-Milan e Napoli-Inter, semifinali di ritorno della competizione, in modo da decidere subito quali saranno le due finaliste della coppa. In questo modo si andrebbero a recuperare giorni preziosi sulla diffusione del Coronavirus, rallentando la ripresa della Serie A e, inoltre, permettendo alla Rai di trasmettere i primi eventi calcistici post pandemia, raccogliendo così anche il favore del ministro Spadafora. Da quanto descritto dal quotidiano online, la pista che porta alla ripartenza del calcio italiano a partire dalla Coppa Italia verrebbe presa in considerazione soprattutto nell’ottica di ritardare il ritorno in campo della Serie A in un periodo ancora segnato dall’emergenza. Una soluzione che, al momento, sembra accontentare tutti, tifosi compresi.

