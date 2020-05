Repubblica – La Serie A studia dalla Premier: club al voto in Inghilterra per il futuro del calcio

La Serie A studia dalla Premier League e stringe i denti in vista della ripresa. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la giornata di oggi sarà decisiva per il massimo campionato inglese che vedrà protagonisti i vari club, convocati al voto per decidere l’esito del campionato. La decisione che prenderà l’Inghilterra non sarà ininfluente in Italia, con la Serie A ancora in attesa di compiere i passi giusti, ed in sicurezza, per dettare la nuova strada.

Lo stop in Inghilterra non sembra gradito alle società più ricche, già al lavoro per dettare la ripartenza con un piano serrato e che possa permettere di completare la stagione anche in sei settimane, viste le ultime otto o nove partite che mancano alla fine dei giochi. I calciatori sembrano in maggioranza contrari al ritorno in campo ed anche l’idea di dover giocare a porte chiuse non stuzzica gli appassionati. Il futuro della Serie A però potrebbe dipendere, in maniera massiccia, proprio dalle decisioni in arrivo in Inghilterra. La speranza è quella di riuscire a chiudere la stagione nazionale entro fine luglio per concentrarsi, ad agosto, solo sulle coppe europee. Per la ripartenza italiana saranno importanti gli accordi sul protocollo. Dalla Premier però uno stimolo in più per ripartire.

