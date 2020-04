Repubblica – Piano estremo per la Serie A: allenamenti e partite a Roma per 45 giorni

E’ evidente che da più parti Lega e Federcalcio stiano facendo pressioni per far ripartire il campionato. E in tal senso, quasi con cadenza giornaliera, si stanno realizzando le più disparate ipotesi pur di non arrivare al punto di dover annullare l’intera stagione. L’ultima proposta, stando a quanto scritto nella versione online de la Repubblica, riguarda la possibilità di poter riprendere in una sola città sia allenamenti che partite di tutte le squadre per un periodo di tempo limitato.

Come ipotizzato, dunque, le squadre dovrebbero chiudersi in ritiro a Roma per circa 45 giorni, allenandosi e giocando solamente all’interno degli stadi presenti nella capitale. Ovviamente, tutti gli eventi di natura sportiva verrebbero comunque sottoposti a tutte le misure di sicurezza necessarie e vietati all’ingresso di tifosi e giornalisti. Test sierologici e mascherine per tutti (tranne i giocatori) quelli che entrano e partite senza Var. Insomma, uno scenario totalmente diverso da quello tradizionale che fa sorgere una domanda spontanea: ne vale davvero la pena?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!