Repubblica – Il nuovo protocollo di Lega e Federcalcio: cancellato l’obbligo dei ritiri

E’ stato finalmente redatto un nuovo protocollo da parte di Lega e Federcalcio per la ripresa degli allenamenti collettivi. Come sollecitato dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, seguito immediatamente dalla maggioranza dei club italiani, è stato rimosso il vincolo del ritiro per squadra e staff tecnico, proponendo invece un tampone ogni quattro giorni. Le nuove direttive sono già state trasmesse ai tecnici del governo, i quali dovranno prima valutare ogni singolo aspetto per poter dare il via libero definitivo.

Come ricordato questa mattina da la Repubblica, mercoledì potrebbe essere un giorno davvero importante, visto che Lega e Federcalcio si siederanno allo stesso tavolo del premier Giuseppe Conte per discutere il da farsi. Nel frattempo, stando alle norme promulgate con l’ultimo decreto che vieta le manifestazioni sportive fino al 14 giugno, slitta l’idea di far ripartire la Serie A il 13. La nuova possibile ripartenza potrebbe essere dunque spostata al 20 giugno.

