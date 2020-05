Repubblica – Sempre viva la strada dei playoff: spunta l’ipotesi a 12 squadre

La Serie A è in un limbo: continua infatti il caos sulla ripartenza. La data del 13 giugno era stata indicata da tutti come possibile start per il ritorno in campo delle squadre, soprattutto dopo la ripresa degli allenamenti delle squadre. Il comunicato del pomeriggio di oggi da parte della FIGC però ha fatto slittare ancora una volta la ripartenza: le attività sono state infatti sospese fino al 14 giugno (QUI IL COMUNICATO UFFICIALE).

Ora – visti i tempi sempre più stretti per terminare la stagione – è ancora viva la strada playoff/playout per assegnare scudetto, posti in Europa e retrocessione. Secondo La Repubblica il presidente Gravina continua a pensare a questa soluzione, portando addirittura i playoff a 12 squadre, mentre i playout ad 8. La volontà è sicuramente quella di terminare la stagione anche per evitare i ricorsi che arriveranno: mercoledì ci sarà il consiglio federale ed il numero 1 della FIGC vuole arrivare ad una soluzione.



