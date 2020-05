Repubblica – Serie A, il “Decreto rilancio” riscrive il calcio: potere assoluto alle Federazioni

Un cavillo burocratico mina prepotentemente la ripresa della Serie A. A raccontare gli ultimi particolari relativi all’eventuale ripartenza ci ha pensato infatti il quotidiano La Repubblica che ha analizzato, nel dettaglio il “Decreto rilancio” promosso dal governo in merito alla speranza di riuscire a riavviare i campionati. Tra le 454 pagine di bozza del cosiddetto “decretone” infatti, all’articolo 211, compare un comma dedicato “alle disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e conclusione dei campionati”.

Come evidenziato dal quotidiano, “alle federazioni viene concesso il potere di annullare, proseguire o concludere i campionati, adottare classifiche finali e organizzare le norme per la stagione 2020/2021. Ma soprattutto, centralizza tutti i ricorsi in un unico grado presso il Collegio di garanzia dello Sport”. In questo modo, il Decreto rilancio annulla i timori presentati dalla Figc in merito ad una possibile estate di ricorsi. Il tutto mentre la Serie A, attraverso le nuove norme dettate dal protocollo, tenta un lento avvicinamento alla normalità. Verso il via libera per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio anche se, con i pericoli dettati dal rischio contagio, la ripresa non sembra ancora scontata.

