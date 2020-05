Repubblica – Serie A, il protocollo scrive la parola fine sulla ripresa. Misure drastiche anche dalla Uefa

“Se non è la parola fine, poco ci manca”. Nell’edizione di oggi, il quotidiano La Repubblica evidenzia la minaccia relativa alla ripresa della Serie A, sottolineando in particolare le novità dettate dal protocollo approvato nella giornata di ieri dal Comitato tecnico-scientifico e dallo stesso Spadafora.

Le nuove norme sanitarie di tutela raccontano infatti di una quarantena obbligatoria non solo per l’eventuale calciatore contagiato ma per l’intero gruppo squadra. Cosa fare, a questo punto, eventualmente con le gare da giocare e che verrebbero rinviate? Il piano della Figc a questo proposito prevede di non fermare il tutto ma posticipare le partite alla fine del torneo. Secondo Repubblica, in caso di secondo contagio la conclusione dei campionati rischierebbe di diventare una vera e propria utopia. In questo senso, anche la Uefa ha inteso il nuovo protocollo come una sorta di parola fine per il calcio italiano e si annuncia pronta ad escludere le squadre del nostro Paese dalle attuali coppe per concluderle senza ulteriori problemi.

La Lega Serie A spinge per incontrare il premier Giuseppe Conte, chiedendo una mediazione entro lunedì come ultima speranza per favorire una ripresa dei campionati che sia praticabile e non condizionata ad un rischio che, attualmente, sembra scrivere l’ultima riga sull’intera Serie A.

