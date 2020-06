Repubblica – Serie A, pronti test immediati per ridurre i tempi di quarantena

Venerdì sera il calcio ripartirà, e lo farà con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il tutto dopo ben tre mesi di stop forzato per l’emergenza sanitaria, che ha portato non pochi danni al mondo sportivo e non solo. Lo stato di emergenza non è terminato ed i rischi non si sono annullati, ragion per cui lo stato di allerta resta alto.

Come riporta La Repubblica infatti i protocolli sanitari imposti dal Comitato Tecnico Scientifico non si sono per niente ammorbiditi ma cosa succederà se un tesserato risulterà positivo al Covid-19? La Lega di Serie A ci sta lavorando e la soluzione migliore sembra essere effettuare dei test sierologici rapidi e tutti dello stesso ente, in modo da unificare i risultati e ridurre i tempi di quarantena in positività. Si teme un altro stop ed il calcio italiano non se lo può permettere.



