Repubblica – Stop al campionato? La stagione 2020/2021 vedrà 22 squadre

Domani sarà una giornata decisiva per il nostro campionato: il consiglio straordinario di Lega convocato per martedì alle ore 14:00 deciderà se fermare la Serie A per l’emergenza Coronavirus o continuare a giocare a porte chiuse come da decreto governativo. Il mondo del calcio è spaccato, tra chi vuole continuare e chi invece vorrebbe fermarsi in un momento così difficile per il nostro Paese.

Come riporta La Repubblica in caso di stop al campionato questo non verrebbe assegnato e si andrebbe a congelare la classifica. Nessuna retrocessione e nessuno scudetto. E le promozioni? I play-off non ci sarebbero e dunque sarebbe penalizzante per Crotone e Benevento, ed ecco l’ipotesi: Serie A a 22 squadre.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!