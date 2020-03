Repubblica – La Uefa non rinuncia all’Europeo: partite spostate in Turchia?

A partire da ieri, anche la Uefa – come molti altri campionati in Europa – ha iniziato a percepire l’ondata dell’emergenza, prendendo per la prima volta in considerazione la possibilità di poter sospendere Champions ed Europa League. Dopo il blocco dei voli dalla Spagna all’Italia, che aveva rappresentato il primo ostacolo ai fine della corretta prosecuzione del campionato europeo. la positività al coronavirus di Daniele Rugani peggiora drasticamente la situazione.

Come riferito da la Repubblica nell’edizione di questa mattina, la Uefa starebbe seriamente pensando alla sospensione di entrambe le proprie manifestazioni, pur di non compromettere l’esecuzione dell’Europeo in estate. Piuttosto, infatti, è pronta ad una mossa estrema, spostare altrove tutte le partite di Euro2020 programmate in Paesi alle prese con contagio. La Turchia di Erdogan, considerati i rapporti strettissimi con Ceferin, ha già fatto pervenire la propria candidatura adesso presa seriamente in considerazione dalla Uefa.

L’orientamento dei principali campionati è invece diametralmente opposto. Le federazioni preferirebbero infatti concludere la stagione facendo slittare di qualche mese la chiusura dei campionati, sposando la scelta di posticipare di un anno o anche due gli Europei, visto che il Mondiale in Qatar 2022 si giocherà in inverno. La Uefa, però, considera l’Europeo una competizione troppo importante dal punto di vista economico: cancellarlo per questa estate vorrebbe dire correre il rischio di perdere contratti miliardari con sponsor e partner.

