Repubblica – Zhang Jindong, input durissimo ai dirigenti dell’Inter

Segnali chiarissimi da Nanchino, dove Zhang Jindong segue le vicende di virus e calendari. Il duro attacco del presidente dell’Inter, Steven Zhang, nei confronti del numero uno della Lega Calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, ha avuto la regia del fondatore di Suning. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, “A muovere Steven Zhang era stato lo stupore del padre Jindong, fondatore del colosso Suning e patron dell’Inter, che da Nanchino segue sbigottito la situazione.”

Il messaggio del patron dei nerazzurri alla società è stato forte: “In Cina il campionato di calcio, che sarebbe dovuto partire il 22 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi. In Italia porte chiuse, ripensamenti, gare saltate e altre no, recuperi da fissare. ‘Risolvete questa cosa’. Questo l’input che Mr Suning ha mandato al figlio Steven e ai dirigenti nerazzurri, che con il boss hanno rapporti sporadici, ma che fra loro si sentono più volte al giorno, come si fosse in un gabinetto di guerra”.



