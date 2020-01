Resta vivo lo scambio Politano-Llorente con il Napoli: contatti con l’agente dell’esterno

Non c’è solo l’Olimpico di Roma tra le possibili destinazioni di Matteo Politano. L’attaccante dei nerazzurri, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe in cima alla lista dei desideri anche del Napoli, alla ricerca di rinforzi per l’undici di Rino Gattuso.

Il quotidiano riferisce infatti dell’interessamento del club partenopeo per l’esterno ex Sassuolo, ad un passo dai giallorossi ma costretto al ritorno a Milano per il nulla di fatto nell’affare Spinazzola. Gli azzurri, vicini al giocatore già nel gennaio del 2018, sarebbero pronti ad accelerare per l’esterno. Colloqui tra il ds del Napoli Giuntoli e l’agente di Politano: sul piatto sempre vivo lo scambio con Fernando Llorente, allenato da Conte in bianconero e lontano dai vertici delle gerarchie partenopee.

