Retroscena – Conte difende Lukaku: “Altro che pippa!” Risate e abbracci in zona mista dopo le parole del tecnico

“Lukaku è una pippa, meglio che si continui a dire così. Meglio per noi, ne ho sentite dire di tutti i colori. Facile parlare oggi di Lukaku, ma andiamo a ritroso. Lui può migliorare, come può farlo Lautaro. Hanno fatto progressi incredibile, ho sempre detto che sono diamanti da sgrezzare. Stiamo lavorando su tantissime cose sul gioco di coppia, stiam parlando di ragazzi che hanno 22 e 26 anni. Romelu l’ho sempre inseguito, lo volevo già alla Juventus e poi al Chelsea. Adesso che ce l’ho me lo lavoro per bene”. Dopo queste parole, pronunciate da Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, ecco che Romelu Lukaku è stato immediatamente avvisato delle difese prese dal tecnico nei suoi confronti.

Un gesto che è piaciuto in modo particolare all’attaccante che, come rivelato nel corso della trasmissione Pressing, ha raggiunto immediatamente l’allenatore ricambiando l’affetto dimostrato con un forte e lungo abbraccio. Tante risate, poi, tra i due che in questi primi mesi hanno intrecciato un rapporto molto intenso, fatto di fiducia e rispetto reciproco. Dopo i tanti anni trascorsi ad inseguirlo, finalmente Conte è riuscito a trovare il suo attaccante ideale.

