Retroscena sull’affare Slimani: l’attaccante ad un passo dall’Inter prima del nulla di fatto

Islam Slimani è stato ad un passo dall’Inter. La conferma arriva direttamente dall’esperto di mercato Fabrizio Romano che, su Calciomercato.com, racconta i retroscena di una trattativa vicina alla fumata bianca prima del nulla di fatto, con i nerazzurri alla disperata ricerca di un attaccante che potesse rinforzare il reparto avanzato di Antonio Conte.

Secondo Fabrizio Romano infatti, l’Inter era riuscita a raggiungere sin da subito l’intesa con il giocatore per portarlo a Milano. Il problema più grande? La tempistica per l’operazione, con i nerazzurri convinti di riuscire a portare a termine l’affare rallentato poi dal Monaco che ha chiesto un indennizzo per il giocatore, con il Leicester inoltre interessato all’operazione essendo padrone del cartellino dell’attaccante. Le complicazioni hanno dilatato i tempi della trattativa che è saltata nel pomeriggio dell’ultimo giorno di mercato, quando i dirigenti nerazzurri si sono rassegnati all’impossibilità di riuscire a vestire il giocatore con i colori interisti prima della chiusura del mercato. Nessun colpo in attacco per l’Inter sul gong della sessione invernale, con Islam Slimani costretto ad indossare ancora la maglia di quello che è diventato il suo Monaco.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!