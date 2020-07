Ribery: “L’Inter è sulla strada giusta! Lautaro fortissimo, Eriksen dimostrerà tutto il suo valore”

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina ed ex leggenda del Bayern Monaco, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera in programma tra Inter e Fiorentina.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha un organico molto forte, fatto di campioni. Hanno appena iniziato un percorso quindi hanno bisogno di tempo ma sembrano sulla strada giusta. L’Inter è una squadra fortissima, ma noi fuori casa abbiamo fatto buone prestazioni, siamo sereni e possiamo fare una bella partita. Dopo ci sarà la Roma, in questa stagione ho già segnato sia a San Siro che all’Olimpico”.

Il prezzo di Lautaro: “Parlare di cifre è sempre difficile, di sicuro è un calciatore fortissimo, ma è solo la sua seconda stagione in Europa. Bisogna vedere cosa dirà il mercato ma non so se le cifre del post Covid potranno essere equiparate a quelle precedenti”.

Le difficoltà di Eriksen: “È arrivato da pochissimo in Italia, quando si sarebbe dovuto adattare è dovuto stare tre mesi fermo per il Covid. Il calcio italiano è difficile: con il tempo Eriksen dimostrerà tutto il suo valore”.

Su Castrovilli e Chiesa: “Gaetano è molto forte, sicuramente è stato utile per lui fare esperienza in Serie B. Ha grande umiltà, ma deve continuare a lavorare, solo così potrà togliersi le soddisfazioni che merita. Federico ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie, può essere utile in più zone del campo a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda il suo futuro vale lo stesso discorso fatto per Castrovilli. Federico è giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potrà raggiungere i risultati che desidera”.

Obiettivo Mandzukic: “Mario è un grande campione. Bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della sua carriera”.

