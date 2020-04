Ricardo Faty spinge l’ex compagno Vidal all’Inter: “Se lascia il Barcellona va sicuramente da Conte!”

Sono rimasti pochi dubbi sul fatto che Antonio Conte straveda per Arturo Vidal e lo voglia fortemente all’Inter. Il guerriero cileno fu un innesto fondamentale nella sua Juve per iniziare il nuovo ciclo di vittorie. Le doti tecniche, tattiche e caratteriali, nonostante l’età avanzata, potrebbero essere quello step necessario per colmare il gap con i bianconeri. La trattativa, nonostante numerosi intoppi e stop, prosegue ancora e non è detto che la prossima non possa essere l’estate giusta.

Ricardo Faty, ex centrocampista della Roma e compagno di squadra di Vidal al Bayer Leverkusen, ha detto la sua sulla situazione durante una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira: “Nonostante l’età, Vidal se sta bene fisicamente è ancora un giocatore devastante. Spacca le partite. Il suo futuro? Le voci sull’Inter non mi meravigliano, ha un grande rapporto con Conte. Non so se lascerà il Barcellona, ma se dovesse partire sicuramente finirà in nerazzurro”.



