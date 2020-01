Ricky Alvarez torna a casa: l’argentino ex Inter ad un passo dal Velez

I “giri immensi” cantati da Antonello Venditti di certi amori trovano riscontri, ancora una volta, anche nel mondo del calcio. A farne le spese questa volta è Ricky Alvarez, ex nerazzurro con un passato anche alla Sampdoria. Come riportato infatti da Olé, l’argentino è pronto a trasferirsi di nuovo al Velez, club dal quale i nerazzurri lo prelevarono nell’estate del 2011.

Il calciatore ha infatti rescisso il contratto che lo legava all’Atlas di Guadalajara, in prima divisione messicana, ed è ad un passo dalla nuova firma con il suo vecchio club. Fondamentale per il giocatore il pressing di Gabriel Heinze, allenatore del Velez, che ha spinto con decisione per la firma dell’ex nerazzurro. Con la Beneamata in tre stagioni Ricky Alvarez ha totalizzato 90 presenze e 14 gol, prima di lasciare l’Inter per il Sunderland – con cui i nerazzurri avviarono una causa per il mancato riscatto del giocatore, questione poi risolta in tribunale – per la Sampdoria poi. Un ritorno a casa per l’argentino, cresciuto tra Boca e Velez e pronto a ricevere di nuovo l’abbraccio dei suoi tifosi.

