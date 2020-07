Rimborso biglietti, l’Inter definisce le modalità: il comunicato

A causa dell’emergenza coronavirus che nella prima metà di marzo ha paralizzato l’Italia intera, compreso il mondo del pallone, tanti biglietti per le partite di campionato già comprati sono rimasti inutilizzati. Alla ripartenza della Serie A infatti il campionato è proseguito a porte chiuse, per cui tante squadre stanno provvedendo al rimborso dei biglietti già venduti. Tra queste c’è l’Inter, che nella giornata odierna ha emanato un comunicato dove ha annunciato che sono state definite le modalità di rimborso per le seguenti partite: Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia.

Per gli abbonati le modalità saranno definite al termine della stagione 2019/20, mentre per chi ha acquistato il biglietto singolo, vi rimandiamo al COMUNICATO per conoscere nello specifico le modalità di rimborso.

