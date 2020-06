TMW – Si avvicina il rinnovo di Lucien Agoume: in settimana la firma

Dopo il riscatto di Stefano Sensi ed il conseguente accordo fino al 2024, anche un altro centrocampista nerazzurro prolungherà la sua avventura con la maglia dell’Inter per lo stesso periodo di tempo. Si tratta di Lucien Agoume, promettente centrocampista francese arrivato dal Sochaux nella scorsa estate: il talento della Primavera nerazzurra firmerà un quadriennale.

Come riporta TuttoMercatoWeb, le voci si sono trasformate in certezze: in settimana, Lucien Agoume porrà la sua firma sul contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2024. Un altro tassello per plasmare l’Inter del futuro.

