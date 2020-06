TS – Continua la programmazione nerazzurra sui giovani: rinnovo anche per Niccolò Squizzato

Dopo i rinnovi di Persyn, Agoume, Stankovic e Pirola, l’Inter continua a programmare il suo futuro, puntando sulle giovani leve della Primavera nerazzurra. L’ultimo (ma non per importanza) è il classe 2002 Niccolò Squizzato, che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024.

Maturato calcisticamente nel settore giovanile nerazzurro, Niccolò Squizzato ha disputato 24 partite in stagione, servendo 4 assist. Il mediano della Primavera della Beneamata è solo uno dei tanti talenti plasmati nella formazione di Armando Madonna, dove spiccano i profili dei già citati Pirola, Stankovic e Persyn, tra gli altri.

A questo punto, l’ultimo tassello mancante per completare il puzzle è quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, a segno per la prima volta in Serie A nel 4-0 casalingo contro il Genoa, dovrebbe firmare a breve un prolungamento fino al 2025, per poi approdare ad un’altra realtà in prestito nella prossima stagione.

