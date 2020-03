Rinvio Juventus-Inter – consiglio straordinario tra i club: la posizione dell’Inter ed il caos calendario

Sarà un pomeriggio molto intenso: tutti i club sono infatti in collegamento per un consiglio straordinario di Lega per affrontare l’emergenza dei rinvii decisi ieri tra cui Juventus-Inter. In diretta da Milano, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista de La Gazzzetta dello Sport Davide Stoppini ha fatto il punto della situazione: “Mi aspetto una discussione feroce in consiglio di Lega. Marotta ha spiegato bene la sua posizione di attacco contro il presidente Dal Pino. Andando oltre l’aspetto sanitario della faccenda c’è anche l’aspetto calcistico che è da salvaguardare e l’ad teme che in questo senso non possa svolgersi regolarmente, ha parlato di campionato FALSATO. Ha inoltre dichiarato apertamente che in caso di altri rinvii il campionato potrebbe non concludersi. Marotta al momento ha deciso di non replicare alle parole di Dal Pino ma la posizione è di attesa per cercare di capire cosa succederà in questo consiglio. Andando più nei dettagli l’Inter pensa che la proposta di giocare lunedì era capziosa, avrebbe comportato degli spostamenti sia di Juventus-Milan di Coppa Italia giovedì e non c’è certezza che la Rai lo avrebbe accettato. Inoltre si sarebbe aperto lo Juventus Stadium solo ai residenti del Piemonte”.

Sul calendario: “Non c’è soluzione per Inter-Sampdoria, il calendario non ti dà scelte. Dobbiamo concedere all’Inter la possibilità di arrivare in fondo sia in Coppa Italia che in Europa League. Marotta si lamentava del fatto che sia stata decisa prima la data di Juve-Inter rispetto alla partita contro la Samp. E legandosi a questo si parla di campionato non concluso. E’ un danno sportivo per l’Inter perché basta dare un’occhiata al calendario di maggio: potenziali finali di Coppa Italia ed Europa League, Napoli, Atalanta e Juventus in campionato. Un calendario di difficile gestione, da qui si spiegano le condizioni di Conte”.

La replica dell’Inter: “Mi aspetto una controreplica di Marotta nel pomeriggio ma molto dipenderà da cosa succederà nel consiglio di Lega. Sarà un confronto molto duro, perché l’ad ha tirato dentro molte società. Mi aspetto un consiglio agitato e l’Inter che faccia filtrare una posizione nel pomeriggio. Parlavamo di danno d’immagine con Juve-Inter a porte chiuse ma mi chiedo: il danno con il rinvio non è stato ancora peggio?”



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!