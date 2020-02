Rinvio Juventus-Inter, Curva Nord in protesta: “Calciopoli, ci risiamo?”

Continua a far discutere tra i tifosi interisti la decisione di rinviare il derby d’Italia Juventus-Inter in programma domani al 13 maggio. In serata è arrivato anche il comunicato della Curva Nord, che ha protestato sotto la sede della Lega Calcio, con tanto di striscione inneggiante a un Calciopoli-bis. Questo il comunicato:

“CI RISIAMO? Speriamo proprio di no ma se non si interviene subito le sacrosante condanne ricevute in tutti i gradi di giudizio e trasformate progressivamente in vittimismo giudiziario da chi controlla giornali e tv potrebbero costare molto a tutto il panorama calcistico nazionale.

Gli spettri del passato paiono proprio riaffacciarsi con prepotenza se per tutelare degli interessi meramente economici della “solita parte” l’Inter si è fatta apparentemente trovare nuovamente impreparata .

Come detto dal nostro allenatore questi giorni avrebbero dovuto definire le nostre aspettative e ridisegnare i nostri obiettivi ma davanti a chi ha ancora i mezzi per dettare la propria legge al di fuori del campo ci pare quantomeno improbabile pensare ai risultati sportivi.

Il nostro auspicio è che la nostra società sappia farsi sentire nelle opportune sedi per garantire quantomeno un equo svolgimento di un campionato che vorremmo ancora credere regolare.

AVANTI INTER, MAI UN PASSO INDIETRO !!!”



