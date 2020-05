GdS – Tra ripartenza ed accordi televisivi: l’ordine del giorno del Consiglio di Lega

I temi, ormai, si conoscono; il tempo, però, stringe talmente tanto che bisogna arrivare a decisioni che al momento appaiono paradossalmente affrettate. La Serie A ripartirà, probabilmente il 13 giugno, ma nel Consiglio di Lega in programma per le 15 odierne, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ancora diversi i nodi da slegare, a partire dagli accordi con le reti televisive.

Oggi, infatti, scade il termine ultimo per il pagamento della sesta rata; se Sky, Dazn e Img non avranno presentato una lettera impegnativa per riferire sulle modalità di pagamento imminenti, la Lega Calcio la palla passerà al tribunale. Nell’ambito dell’accordo tra i vertici del calcio italiano ed i broadcaster, inoltre, c’è da registrare la richiesta del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora; la soluzione diretta gol sul modello Bundesliga appare irrealizzabile, ma si fa largo l’ipotesi degli highlights in chiaro al termine delle gare: difficile, ma non impossibile. E la ripartenza?

Anche qui vi sono alcuni temi da chiarire; posto che si riparta il 13 giugno, quale giornata di campionato verrà disputata? La ventisettesima, i recuperi della venticinquesima o, addirittura, la Coppa Italia? Inoltre, vi è la questione legata all’idea playoff-playout: la soluzione non è gradita alla maggioranza delle compagini, con la quasi totalità che non apprezzerebbe un eventuale cambio in corsa. Poche, flebili, certezze: il calcio italiano, ormai, sembra essersi abituato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!