Riprendono gli allenamenti, anche Eriksen nel primo gruppo ad Appiano

Completati i test, risultati tutti negativi, si torna tutti ad Appiano Gentile. Riprendono gli allenamenti, individuali per il momento. Il primo gruppo che si allenerà oggi è già arrivato al campo. Soprattutto dopo aver saputo della negatività di tutti i test, i giocatori si sono tranquillizzati e hanno avuto il via libera per tornare alla Pinetina. Verranno sfruttate le metà campo per permettere a tutti i giocatori di allenarsi con le giuste distanze tra di loro. Una volta finito, il primo gruppo lascerà spazio al secondo.

I primi nove a tornare sull’erba di Appiano, riporta Sky, sono: Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Candreva, Barella, Brozovic, Vecino ed Eriksen. In attesa del 18 maggio, i giocatori si alleneranno singolarmente. Il club ha specificato come gli allenamenti al momento siano facoltativi, chissà se anche il sergente Conte è dello stesso parere.

