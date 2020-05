Ripresa allenamenti, Spadafora: “Via agli individuali, ora sotto col protocollo per la A”

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha scelto di annunciare l’ufficialità in merito alle linee guida per la pratica degli sport individuali. “Si tratta di un lavoro molto approfondito e dettagliato – scrive Spadafora – portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Medici Sportivi”.

Nelle prossime ore, come scritto dal Ministro dello Sport, verrà invece ufficializzato il protocollo relativo agli sport di squadre: “L’Ufficio per lo sport dalle indicazioni delle Federazioni ne ha tratto un documento utile per tutte le discipline, perché ogni sport merita la massima attenzione. Ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le Linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base. Un passo alla volta #losportriparte!”.

