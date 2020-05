Ripresa, Calcagno non ha dubbi: “Abbiamo fatto tutto il possibile per i provvedimenti”

L’Associazione Italiana Calciatori è tornata a parlare: Umberto Calcagno, suo vicepresidente, ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio quanto è stato fatto in termini economici per aiutare tutto il movimento calcio.

“Ci siamo spesi molto per i provvedimenti: una cassa integrazione fino a 50mila significa darla a 50% dei professionisti e al 70% della Lega Pro” ha annunciato Calcagno che si è detto soddisfatto per aver accontentato un po’ tutti senza dimenticarsi delle parti più deboli del calcio italiano.

“Sono provvedimenti importanti, anche per i dilettanti. Il Ministro ha capito anche le nostre necessità e, grazie all’intervento del CONI, siamo riusciti a mettere in pratica le nostre idee. Per loro è un piccolo contributo, sono dilettanti: con lo sport si devono mantenere e non devono pesare sulle loro famiglie”.

