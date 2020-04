Ripresa degli allenamenti, Spadafora: “Non è detto che riprenda anche il campionato”

In diretta sul proprio profilo Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha scelto di chiarire la situazione in merito agli interrogativi legati alla ripresa degli allenamenti di squadra, in particolare dopo le disposizioni dettate dal premier Giuseppe Conte nella serata di ieri.

ALLENAMENTI – “Ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio? Questo è il mio auspicio. Possiamo fare un ragionamento sul calcio senza pregiudizi? Leggendo quelli che sono i sondaggi degli italiani sull’emergenza Coronavirus, la maggioranza vorrebbe che il campionato si fermi. Ma io non sono mai stato uno che si fa condizionare dai sondaggi. Sarebbe molto più facile decidere di chiudere tutto, ma sono consapevole del fatto che il calcio è uno degli elementi importanti di questo Paese. Sono consapevole che portare avanti il calcio sia importante per l’Italia, ma va fatto in sicurezza”.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Se si perfezionerà il protocollo, gli allenamenti degli sport di squadra riprenderanno il prossimo 18 maggio, il che però non vuol dire che riprenderà anche il campionato. Dovrebbe farlo a metà giugno, ma nessuno sa quale sarà l’evoluzione di questa emergenza. Se riprendono gli allenamenti in sicurezza, andiamo a predisporci all’eventuale ripresa dei campionati. Anche perché poi il protocollo va attuato ed ha dei costi elevati. Sono ridicoli i pensieri di un complotto verso la Serie A ed è ridicolo chi lo dice”.

