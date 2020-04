Ripresa del campionato, distanza tra Figc e Lega Serie A sulla data del ritorno in campo

Attesa per il rientro in campo, aspettando di poter ripristinare la normalità, anche quella calcistica. La Serie A attende buone notizie dall’emergenza, in particolare dopo aver fatto i conti con le misure restrittive che hanno bloccato l’Italia intera. Nei giorni scorsi il premier Conte ha imposto il blocco anche degli allenamenti fino al prossimo 13 aprile ma, come riportato da Repubblica, Figc e club della massima serie si interrogano su una possibile ripartenza in campionato.

In Germania lo Schalke 04 ha già ripreso ad allenarsi. Sessioni di allenamento in coppia e a distanza di sicurezza per i calciatori: primo segno di rinascita, aspettando le novità dai numeri legati all’epidemia. Il quotidiano riferisce di un’analisi del governo, in programma per venerdì prossimo, in base alla quale si potrà aprire alla ripartenza degli allenamenti. Il ministro Spadafora ed il presidente della Figc Gravina hanno ipotizzato di riavviare il sistema calcio il prossimo 20 maggio mentre la Lega Serie A sarebbe pronta a fissare la ripartenza per gli inizi di giugno, ripristinando il campionato dal 2 giugno. Qualche giorno di distanza tra le due idee, ma da tutti i fronti arriva lo stesso messaggio: la volontà è quella di concludere la stagione.

