Ripresa, il vicepres. Figc Sibilia: “Tifosi allo stadio? Valutiamo. Nuova stagione da fine settembre”

Intervistato dai microfoni di Radio Marte, il vicepresidente della Figc Cosimo Sibilia ha espresso il suo punto di vista ed il parere del calcio italiano in vista della ripresa dei campionati.

RIPRESA – “Giovedì prossimo ci sarà l’incontro tra le componenti federali ed il Ministro dello Sport Spadafora alle 18.30. Se le condizioni sanitarie miglioreranno, ci saranno più possibilità di ripartire. Il Ministro si è tenuto molto distaccato dal voler dare indicazioni ed ora non è più possibile non prendere una decisione finale per provare a ripartire, altrimenti mancheranno le condizioni per chiudere la stagione entro fine agosto”.

NUOVA STAGIONE – “Il campionato successivo inizierebbe a fine settembre o inizio ottobre. Si tratta di ipotesi su tavolo, bisogna valutare tutto e prendere una decisione. L’essenziale sarà capire come e quando riprendere a giocare”.

TIFOSI – “Senza tifosi il calcio è uno spettacolo monco rispetto a quello con la gente sugli spalti. L’interesse primario è la tutela sanitaria. Abbiamo vissuto una tragedia e ne stiamo uscendo. Ma se facciamo tante cose con il distanziamento, perché non far entrare il 10% degli spettatori abituali allo stadio? Ci sono stadi con tanti abbonati però, quindi andrebbe valutato”.

