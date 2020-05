Ripresa, l’analisi di Biasin: “Ora è tempo di decidere: la Serie A dovrà lanciarsi in un burrone”

In Italia, per il mondo del calcio, è arrivato il momento di scegliere. Ripresa degli allenamenti e, subito dopo, quella del campionato o stop definitivo: lo sport italiano, intanto, vive in un limbo costante ricco di rinvii a date da destinarsi e ripartenze a tappe, aspettando le ufficialità. Un argomento analizzato in particolare anche dal giornalista Fabrizio Biasin che, dalle pagine di Libero, ha scelto di puntare il dito sui modelli europei che rischiano di influenzare quello che sarà il futuro del nostro calcio.

“A prescindere da tutto – sottolinea il giornalista, da sempre vicino ai colori dell’Inter – toccherà buttarsi in un burrone o in quell’altro”. Nello specifico, le due strade indicate da Biasin rappresentano il cammino già percorso in Francia, da una parte, ed in Germania dall’altra. La Ligue 1 “ha già deciso di stoppare tutto per ragioni di logica e sicurezza. Così facendo ci ha smenato un sacco di quattrini e rischia di finire nei tribunali a trattare ricorsi”. Il tutto mentre in Bundesliga “la Federazione ha deciso di chiudere un occhio sulla questione “facciamo tutto in totale sicurezza” e definirà date e modalità per la ripartenza”.

In evidenza, i casi di nuovi contagi proprio nel massimo campionato della Germania: “In Bundesliga hanno già individuato giocatori positivi, ma se ne fottono abbastanza secondo il motto “se stiamo a guardare il capello col cavolo che salviamo la baracca” e solo il tempo ci dirà chi ha avuto ragione”. Intanto l’Italia si interroga su quello che sarà il suo futuro: i toni duri del Ministro dello Sport Spadafora hanno innalzato ulteriormente la soglia di interrogativi in vista del domani sportivo, con la Serie A sempre in balia delle ufficialità ed in attesa della ripresa definitiva.

