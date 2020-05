Ripresa, Malagò è pessimista: “Il calcio ha bisogno di un’alternativa”

Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Rai Due parlando a 360 gradi su come lo sport potrà ripartire dall’emergenza Coronavirus. Per prima cosa si è soffermato su Federica Pellegrini, polemica nei giorni scorsi in quanto secondo lei non esista solo il calcio e ci sono sport non meno secondari che faticano altrettanto a riprendere le attività. “Oggi una buona parte degli sport si è rimessa in moto e speriamo il prima possibile di coinvolgere tutti. Tornerà ad allenarsi anche Federica Pellegrini? Federica è il simbolo degli atleti di vertice del nostro Paese” ha sentenziato il Presidente del CONI.

Malagò ha poi raggiunto anche l’argomento calcio: “Ripartenza del campionato? Mi sono permesso di dire che il calcio ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato ma che è indispensabile avere un’alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto”. La parola passa quindi ora al Governo, chiamato in settimana a esprimersi con più autorità sulla domanda più scomoda: esiste davvero la possibilità che la Serie A possa riprendere?

