Ripresa, parla Burioni: “Scelte politiche sulla riapertura: con i test si crea un’isola di sicurezza”

Ospite negli studi di Rai 2 per il programma “Che Tempo Che Fa”, il professor Roberto Burioni, medico e divulgatore scientifico, ha parlato dei rischi sanitari legati alla possibile ripartenza dei campionati.

CONTAGIO – “Da un punto di vista scientifico, i giocatori di Serie A hanno la stessa probabilità di infettarsi di quelli di Serie C o di qualunque altro sport. Però è ovvio che, essendo il calcio uno sport di contatto, implica un rischio”

RISCHIO – “Quanto è questo rischio? Abbiamo imparato in realtà che un mese è come un’era geologica”

RIPARTENZA – “Procedure di riapertura per lo sport? Sono scelte politiche, non scientifiche. Se prendiamo 2 mila persone, le sottoponiamo tutte a degli esami seriologici e facciamo tutte le settimane delle indagini alla ricerca del virus è chiaro che andiamo a creare un’isola di sicurezza. Ora però resta da decidere se è giusto fare questo per il campionato di calcio più che per altro”

