Ripresa Serie A, il 12 giugno la data. Inter-Sampdoria in campo prima?

Quanto ancora si starà fermi? Quando ci sarà la ripresa della Serie A? Tutte domande che attanagliano le società e tutti i tifosi, ansiosi di vedere tornare in campo le proprie squadre. Anche se il ministro Spadafora non è d’aiuto nel dare una risposta chiara in merito, inizia ad esserci comunque un cauto ottimismo. In Germania, come confermato dalla stessa cancelliera Angela Merkel, la data per la ripartenza della Bundesliga è fissata poco dopo la metà di maggio. Dall’Italia invece arrivano notizie ancora piene di incertezza riguardo ad un’industria talmente importante quanto dimostratasi fragile in questo periodo. Secondo quanto riportato invece da Tuttomercatoweb potrebbe esserci un primo segnale di una data per la ripresa della Serie A: il 12 giugno.

Sarebbe quello il giorno concordato da tutti come possibile via di uscita da questo tunnel. Al momento voci sono e tali rimangono, comunque alcuni segnali di speranza pare arrivino dopo i contatti tra la Lega e la FIGC. Sportivi e appassionati rimangono in attesa, in particolare ci sarebbe anche da sistemare quel recupero della venticinquesima giornata. La speranza, sempre secondo TMW, è di recuperarla in anticipo, magari con un turno infrasettimanale. Giornata nella quale, tra l’altro, dovrebbe scendere in campo proprio l’Inter contro la Sampdoria, oltre alle altre tre partite: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma.

