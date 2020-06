Ripresa Serie A, tutti d’accordo: no a playoff e playout. Ora si discute dell’algoritmo

Ormai la Serie A sta facendo il conto alla rovescia per la ripartenza. Le squadre si stanno preparando al meglio per il ritorno in campo, ma prima ci sono ancora delle questioni spinose da risolvere. Proprio nella giornata odierna, infatti, i vari club discuteranno dell’algoritmo proposto dal presidente Gabriele Gravina, che a questo punto avrà un’importanza fondamentale qualora ci fosse un nuovo stop. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è una linea comune tra tutte le squadre, ossia quella di evitare playoff e playout.

Questa ipotesi, infatti, è stata respinta da tutti i protagonisti in gioco e sarebbe un’opzione realizzabile solo nel caso di una mancata ripartenza del campionato. In tutti gli altri casi ci sarà da fare i conti con l’algoritmo, che però ha dei punti di vista discordanti. La Lega Serie A, infatti, vorrebbe proporre una soluzione che si basa sulla media dei punti in classifica, per equilibrare il diverso numero delle partite giocate dalle squadre a causa dell’emergenza. Il presidente della Figc, invece, propone un fattore che tenga conto delle gare in casa e trasferta. Due visioni distanti, che dovranno trovare per forza di cose un punto comune nelle prossime ore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!