Ripresa, Spadafora predica prudenza: “Unico appiglio per evitare la chiusura totale”

In un video messaggio diffuso su Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha voluto sottolineare la necessità di utilizzare prudenza ed attenzione in vista dell’alleggerimento delle norme contro il Coronavirus, lanciando anche una stoccata nei confronti della Lega Serie A.

PRUDENZA – “La prudenza che stiamo avendo sul calcio è quello che lascia ancora uno spiraglio alla ripresa del campionato. Questo è l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa sarebbe fare come in Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Dipende tutto da come evolverà l’emergenza sanitaria e dalla nostra capacità di rispettare le regole”

ILLAZIONI – “Ringrazio il presidente della Figc Gravina che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega Serie A che aveva detto che c’era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi, che mette in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul governo. Lo ribadisco: non hanno capito che l’aria è cambiata e che questi metodi non funzionano”

RIPRESA – “Se pensiamo che dal 4 maggio sarà tutto finito e potremo riprendere qualsiasi cosa senza rispettare le regole sbagliamo alla grande e rischiamo di finire in una situazione ancora peggiore rispetto a prima. E lì non saremmo più in grado di dare gli aiuti che stiamo dando ora, con fatica dallo Stato. Dovremo conquistarci queste aperture: questo virus ci costringe a modalità di vita alle quali non eravamo abituati. Non sarà facile per nessuno ma sono convinto che riusciremo a riprendere in tutti i settori tutti insieme per uscire da questo incubo”.

