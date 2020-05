Ripresa, Tare: “Spadafora vuol fermare la Serie A, ma non è nelle sue competenze”

Ospite del programma Sky Calcio Club in onda su Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato nello specifico della ripresa dei campionati e del punto di vista dei biancocelesti, ansiosi di far ritorno a Formello per riprendere gli allenamenti.

COMUNICAZIONE – “La Lazio è stata aggressiva dal punto di vista comunicativo? Non dimentichiamo che bisogna considerare i danni che il movimento del calcio italiano subirà. Per lo scudetto siamo stati lì fino allo stop, vedremo alla ripresa. Il nostro club è il primo che si è fermato per la pandemia e siamo tra le poche società a rispettare tutte le ordinanze del governo”

RIPRESA – “Sento dire che il ministro Spadafora vorrebbe decidere di fermare il campionato. In realtà però non è nelle loro competenze. I giocatori sono carichi: da tre settimane riceviamo telefonate da parte loro sia io che il mister. Non ce la fanno più, vogliono ripartire: non vedono l’ora di tornare in campo. In caso di ripresa mi preoccuperei per lo stato psicologico della squadra. Siamo tra le squadre più motivate per la vittoria dello scudetto e sarebbe un peccato veder sfumare un obiettivo così importante”.

