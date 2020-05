Ripresa, Zaccheroni non si sbilancia: “Serie A? Il rischio sospensione oggi è alto”

Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando soprattutto dell’emergenza Coronavirus e sulla possibilità di ripresa del campionato. “Non so se si riprenderà o meno, vedo che però c’è l’intenzione di far ripartire il movimento” ha esordito il tecnico romagnolo che poi ha continuato con “ci sono in ballo degli aspetti economici, quindi è giusto provare a ripartire. Ma credo che il rischio di sospensione sia veramente alto, dovendo decidere oggi”.

Secondo Zaccheroni il rischio che non si scenda in campo è quindi molto elevato, ma anche la nostalgia di veder rotolare un pallone in campo comincia a farsi sentire: “Ho voglia di vedere le partite, ma dimentichiamoci di ritrovare lo stesso campionato. I calciatori hanno staccato, qualcuno è stato anche colpito dal Coronavirus e altri hanno paura”.

