Ritorno ad Appiano, Conte assente solo fisicamente: “Farà in modo di essere relazionato di ogni minimo dettaglio!”

A seguito del via libera concesso dal Governo, fin dalla giornata di ieri alcuni club di Serie A hanno riaperto i propri centri sportivi per consentire ai calciatori di tornare ad allenarsi singolarmente. L’Inter, invece, farà il suo ritorno ad Appiano Gentile a partire da domani, giorno nel quale tutta la squadra (eccetto Sanchez, che toccherà il 14esimo giorno di quarantena e sarà libero da giovedì) sarà disponibile per tornare a correre. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in merito, rivela un dettaglio legato alla figura di Antonio Conte.

Per come sarà strutturata l’organizzazione del centro sportivo, infatti, è difficile pensare che il mister potrà essere presente per assistere agli allenamenti, cui prenderanno parte, oltre ai calciatori, solo un medico, un fisioterapista e un altro membro dello staff, tutti muniti di mascherina. Il quotidiano, però, precisa: “Il tecnico interista farà comunque in modo di essere relazionato su ogni piccolo dettaglio”. Assente quindi solo fisicamente, Conte non farà mancare la sua solita cura maniacale nel lavoro.

