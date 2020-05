CdS – I nerazzurri si avvicinano al ritorno alla Pinetina: ripartenza all’insegna della sicurezza

Scordatevi le immagini di gruppi affollati o sessioni d’allenamento con un plotone unico a fare scatti, ripartenze o esercizi muscolari: da domani l’Inter torna ad allenarsi, ma lo farà all’insegna della sicurezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno stilato delle regole chiave per consentire un allenamento valido e sicuro: ecco quali sono.

Innanzitutto, gli uomini di Antonio Conte verranno smistati in tre/quattro gruppi, con ciascun atleta che potrà correre in una metà campo riservata solo a lui. Il primo gruppo dovrebbe iniziare attorno alle 10, con un medico ed un fisioterapista sempre a disposizione; in campo, ovviamente, ci si allenerà all’insegna dell’isolamento: nessun contatto con i compagni né con i membri dello staff tecnico.

Infine, da sottolineare la trasformazione delle camere in veri e propri spogliatoi: ci si cambierà e ci si farà la doccia singolarmente, con ogni elemento che andrà ad occupare una camera singola. Terminato l’allenamento, dritti a casa: bisognerà igienizzare gli ambienti prima dell’arrivo del secondo gruppo. L’Inter si abitua ad una nuova vita: la parola d’ordine rimane la sicurezza.

