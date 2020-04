Riva e la ripresa del calcio: “Serve la forza del gruppo, come la Nazionale del ’68”

Ha detto stop alla camminata quotidiana, si concede al massimo una passeggiata dal “tinello al balcone” perché ora è il momento di fare squadra, come la sua Nazionale nel 1968, e stare a casa. Gigi Riva, leggenda del Cagliari, intervistato dal quotidiano La Repubblica parla della sua quarantena e del calcio ai tempi del Coronavirus.

“I tanti giocatori contagiati in Serie A in avvio hanno fatto capire che si ha di fronte un virus che corre e può fregare chiunque – dice Riva -. Prima la salute di tutti, poi con calma e pazienza ripartiremo. Se mi aspettavo il rinvio di Euro 2020? Me l’auguravo. Ora pensiamo a guarire, nessuno può chiamarsi fuori. Mancini sta facendo un gran lavoro, ha un gruppo giovane che può solo migliorare. Ne coglierà i frutti l’anno prossimo. Il ricordo dell’Europeo del ’68? L’Italia non aveva mai vinto i campionati europei. Dietro quel successo c’è stata la forza del gruppo. La stessa che serve se vogliamo riandare in giro per il paese sereni e sani”.

