Rivaldo è sicuro: “Il nuovo Ronaldo? Haaland. I gol e l’1 contro 1 ricordano il Fenomeno”

Ha incantato tutta Europa prima con la maglia del Salisburgo, poi con quella del Borussia Dortmund: a soli 19 anni Erling Haaland è uno degli attaccanti più forti sul piano calcistico del Vecchio Continente. Se in Austria aveva numeri pazzeschi, con il passaggio in Germania ha – se possibile – fatto ancora meglio: tripletta all’esordio in Bundesliga, doppietta in Champions League per un totale di 13 reti in poco più di due mesi, visto lo stop forzato.

I paragoni con i grandi del presente e del passato si sprecano e la leggenda del calcio mondiale Rivaldo – ai microfoni di Sport – ha scomodato un ex Inter: “Haaland ha molte cose di Ronaldo il Fenomeno. Segna molti gol ed è bravo nell’1vs1. Gioca senza timore ed ha una grande falcata, quindi per queste qualità è pronto per essere considerato il nuovo Ronaldo. Vedo in lui la possibilità che possa avere la sua stessa carriera”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!