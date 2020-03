Rivaldo: “Lautaro non è una soluzione per il Barcellona. Neymar è il rinforzo ideale”

Il grande dubbio che accompagnerà il Barcellona nei prossimi mesi, riguarda la strategia di mercato su cui puntare per il ruolo di centravanti. Luis Suarez, una volta rientrato dall’infortunio, riprenderà il suo posto in mezzo all’attacco, ma è evidente che l’uruguagio non potrà giocare al top per sempre. Serve dunque un degno erede, già pronto da lanciare in virtù dei segnali di una possibile partenza di Griezmann dopo un’annata maledetta. Sul taccuino di Erick Abidal i nomi a giocarsi il posto sono due: Lautaro Martinez e Neymar.

L’ex calciatore Rivaldo, a tal proposito, nell’intervista per Betfair si è detto certo della scelta che farebbe qualora fosse un dirigente. Le sue parole: “Lautaro non sarebbe una soluzione per il presente. Neymar sarebbe sempre una priorità per rinforzare il Barcellona. Lautaro ha appena 22 anni, deve ancora crescere e fare esperienza, a prescindere che possa diventare un attaccante top in futuro. Per questo il Barcellona ha bisogno di puntare soprattutto nel ritorno di Neymar per rinforzare il reparto avanzato come una volta. Il Barcellona deve fare uno sforzo economico per Neymar ora che il PSG sembra disposto ad accettare offerte realistiche. Un acquisto del genere non sarebbe un rischio”.

